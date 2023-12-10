جون المصري: لا يوجد حاكم تعرض لهجوم خلال الـ100 عام الماضية مثل الرئيس السيسي

قال جون المصري، أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تختلف عن كل الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن ما حدث في قطاع غزة أدى لزيادة وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والكثير منهم يشاركون في الانتخابات؛ من أجل مساعدة الدولة المصرية في مواجهة هذه التحديات.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن نسبة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات أكبر من أي فترة أخرى، وهذا دليل على زيادة نسبة الوعي السياسي لدى الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن هناك صعوبات تؤثر على المواطن في الوقت الحالي مثل ارتفاع الأسعار، ولكن هناك الكثير من المشروعات التي تعطي الأمل في المستقبل، وهذا الأمر لم يكن موجودت في السابق.

وأضاف أنه لم يشاهد هجومًا على مصر بهذا القدر من قبل، معقبًا: "الدولة هتتهاجم في كل الأحوال، فالبعض يدعو الدولة المصرية للدخول إلى حرب في قطاع غزة، وإذا دخل الرئيس السيسي الحرب فسيقوم نفس الناس التي دعت للحرب، بمهاجمة السيسي بحجة أنه تسبب في ضياع الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الغرب يريد ان يكون الحاكم المصري خاملا، لأن مصر إذا استطاعت النهوض؛ فستؤثر سلبًا على الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك عندما يأتي حاكم طموح لمصر؛ تتعرض لهجوم كبير، معقبًا: "لا يوجد حاكم تعرض لهجوم خلال الـ100 عام الماضية مثل الرئيس السيسي".