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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس ونائبه لشئون المجتمع يفتتحان المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وسط إقبال كبير من  العاملين بجامعة عين شمس افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم جامعة عين شمس وذلك بحضور الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ،الدكتورة هبه شاهين عميد كلية الإعلام ووكلاء الكليات.

جامعة عين شمس

وأشاد العاملون بمنتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن  والتي تقدم بأسعار مخفضه للعاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.

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وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على ان تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كليه الألسن  من الساعه التاسعه صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

كما أكد على المتابعة الدائمة لآراء العاملين أثناء استخدامهم للمنتجات لقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة8
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة8
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة7
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة7
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة6
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة6
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة5
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة5
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة4
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة4
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة3
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة3
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة2
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة2
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة1
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة1
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة
المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم الجامعة
جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين المنافذ الدائمة منتجات كلية الزراعة كلية الزراعة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عميد كلية الزراعة الدكتور أحمد جلال Jobs Education

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