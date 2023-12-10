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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة للتوعية بأضرار المخدرات بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات

أقيمت اليوم الأحد، حملة للتوعية بأضرار المخدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات ، تحت شعار أنت أقوى من المخدرات، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي فرع المنوفية.

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أقيمت الحملة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد العزب، عميد كلية التربية الرياضية، وإشراف الدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.

وبدأت الحملة بتنظيم طابور الصباح بالتمارين الرياضية، وبعدها انطلقت حملة التوعية بأضرار الإدمان والتعاطي، وقام شباب من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوزيع نشرات توعية مع الشرح والتوضيح بأضرار المواد المخدرة على الجسم والتعريف بالخط الساخن ١٦٠٢٣ وما يقدمه من خدمات بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور خالد جعفر الدور الذي تواليه الدولة للقضاء على الإدمان والتعاطي.

كما أكد الدكتور أحمد العزب على أهمية العناية بالصحة وخاصة شباب وطلاب كلية التربية الرياضية والبعد عن كل ما يؤثر بالسلب على الصحة.

كما أكد الدكتور محمد منير على أهمية مثل هذه الحملات لتوعية شباب الجمهورية الجديدة وما ينتظرهم من مستقبل مشرق بلا إدمان.

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
حملة توعية اضرار المخدرات جامعة مدينة السادات Jobs Education

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