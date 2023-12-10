عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلي بصوته في العرس الانتخابي

خالد الطوخي رئيس
خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أدلى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، عبر لجنته بمدرسة النصر الرسمية للغات دائرة قسم أول أكتوبر.

txt

رئيس جامعة المنصورة من لجنة المغتربين: تواجد الطلاب بشكل كثيف فاق التوقعات

txt

رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وقال "الطوخي"، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".

ودعا رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

وكان طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالجامعة، شاركوا فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى بعد غدٍ، الثلاثاء، عبر الاقتراع السرى المباشر. 

وقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها فى تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

كما وفرت الجامعة وسائل النقل لتيسير عملية الاقتراع على الطلاب والعاملين، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء. 

ويشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتربع على عرش الجامعات الخاصة فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس أمناء جامعة مصر خالد الطوخى جامعة مصر الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

موضوعات متعلقة

ذوو الهمم من طلاب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

معلمو مطروح يسطرون ملحمة وطنية غير مسبوقة بإقبال حاشد في الانتخابات الرئاسية

فعاليات مشاركة جامعة 6 أكتوبرالتكنولوجية في الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة الفيوم: افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي 48 بكلية التربية

ترشيحاتنا

المصريون يختارون رئيسهم.. تحديات وأخطار عالمية ومحلية تفرض استكمال مسيرة البناء والتنمية

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

الفنان محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ