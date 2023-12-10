عمرو أديب عن اليوم الأول لانتخابات الرئاسة: مظاهر كثيرة لممارسة ديمقراطية| فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "مظاهر كثيرة لممارسة ديمقراطية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الشواهد تؤكد وجود إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية"، متابعا: "فيه إحساس جوة الناس، عاوزه تقول إننا بلد وعندنا انتخابات.. عشان كده الناس نزلت النهارده وهتنزل بكره".

وأشار إلى أ،: "اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد مظاهر كثيرة لممارسة ديمقراطية"، موضحا: "الأحزاب لعبت دورا بارزا في حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".