ليس بالمخيف.. تعليق مثير من الغندور بعد تعادل بيراميدز مع صن داونز

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب الأول فى بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز بتعادله مع صن داونز في جنوب افريقيا و خلق فرص حقيقية للتهديف اثبت ان صن داونز ليس بالفريق المخيف كما كان يعتقد البعض".

وبتلك النتيجة يصل بيراميدز إلى 4 نقاط فى المركز الأخير بترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن باقي الفرق، وأيضا يصل صن داونز إلى 4 نقاط ولكنه فى صدارة المجموعة.