مارسيل كولر يحقق رقما كارثيا مع الأهلي | تفاصيل

حقق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رقما سلبيا مع الأهلي؛ بعد التعادل أمام بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “رقم سلبي للأهلي مع مارسيل كولر، من يوم 20 أكتوبر حتلا الآن الأهلي خاض 11 مباراة، حقق 3 فوز 7 تعادلات هزيمة واحدة، وبحسابات النقط، حصد الأهلي 16 نقطة من 33 بنسبة 48٪ من النقاط”.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.