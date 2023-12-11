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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفلافل السورية

الفلافل السورى
الفلافل السورى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفلافل (الطعمية) بالحمص السورى.


المقادير:
2/1 معلقة صغيرة ملح
4/1 معلقة صغيرة زنجبيل طازج
4 فصوص توم مفروم
2/1 معلقة صغيرة بيكنج بودر
2 كوب حمص أنصاف
1 حزمة نعناع طازج ومفروم
1 حزمة شبت مقطع ومفروم
1 حزمة بقدونس مقطع ومفروم
4 ثمرات بصل مفروم
2 رأس بصل أخضر مقطع شرائط رفيعة
4/1 معلقة صغيرة بابريكا
4/1 معلقة صغيرة قرفة
2 معلقة سمسم
4 أكواب زيت نباتي


طريقة التحضير:
يغسل الحمص وينفع في الماء طوال الليل ثم يتم تصفيته.
يحتفظ بمعلقة كبيرة من الحمص جانبا.
يفرم الحمص المتبقي فرما متوسطا في الخلاط الكهربائي.
ينقل الحمص المفروم إلى وعاء ويتم إضافة البابريكا والنعناع والشبت والبقدونس والكزبرة والبصل بأنواعه المذكورة.
ثم يتم إضافة جميع المكونات الأخري "الملح والزنجبيل والتوم والزنجبيل والقرفة "ما عدا الباكينج بودر.
يتم إضافة حبات الحمص غير المفروم ويقلب المزيج حتى يصبح عجينة.
تترك العجينة لمدة 15 دقيقة ثم يتم إضافة الباكينج بودر.
تشكل العجين إلى أقراص وتغمس في السمسم.
يتم تسخين الزيت الغزير في مقلاة على نار متوسطة ويتم قلي أقراص الفلافل .

الفلافل السورية الطعمية بالحمص حزمة بقدونس طريقة عمل الفلافل السورية طريقة عمل الفلافل

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