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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 24 13
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 13
وادي النطرون 24 13
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 13
طنطا 23 13
دمياط 22 14 
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 24 11
رفح 23 10
رأس سدر 24 14
نخل 24 4
كاترين 17 3
الطور 24 12
طابا 23 13
شرم الشيخ 25 18
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 22 13
مطروح 21 13
السلوم 20 9
سيوة 20 10
رأس غارب 26 16
الغردقة 25 16
سفاجا 24 18
مرسى علم 24 18
شلاتين 30 23
حلايب 27 23
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 27 23
الفيوم 23 11
بني سويف 24 10
المنيا 24 9
أسيوط 24 8
سوهاج 26 10
قنا 28 12 
الأقصر 27 11
أسوان 29 13
الوادى الجديد 28 8
أبو سمبل 29 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 22
المدينة المنورة 29 18 
الرياض 28 12 
المنامة 26 20
أبوظبى 28 20
الدوحة 27 20
الكويت 30 11
دمشق 16 5
بيروت 20 15
عمان 15 7
القدس 15 8
غزة 21 13
بغداد 22 12
مسقط 27 20
صنعاء 23 4
الخرطوم 33 19
طرابلس 18 14
تونس 19 13
الجزائر 16 10
الرباط 22 11
نواكشوط 35 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 6
إسطنبول 9 6
إسلام آباد 20 6
نيودلهى 24 11 
جاكرتا 32 25
بكين 12 01-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 19 8
أثينا 12 5
روما 14 6
باريس 12 8
مدريد 13 7
برلين 4 2
لندن 13 8
مونتريال 3- 4-
موسكو 14- 16-
نيويورك 9 6
واشنطن 13 7
أديس أبابا 24 10

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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