الطقس اليوم| أمطار متفرقة على عدة مناطق تشمل وجه بحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونشاط الرياح يكون ما بين الخفيف إلى المعتدل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13 درجة