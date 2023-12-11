لجان الفيوم تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم في استقبال الناخبين، باليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم فى الأنتخابات الرئاسية، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.

وكانت محافظة الفيوم قد استعدت، للعرس الانتخابي، الذى بدأ أمس الأحد 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام الجاري، والذى يشهده نحو 2 مليون و147 ألفًا و 175مواطنًا، لهم حق التصويت في هذه الانتخابات على مستوى مراكز المحافظة بـ 283 مركزًا انتخابيًا، يضم نحو 323 لجنة فرعية.

وبيانها كالتالى: فإن قسم أول شرطة الفيوم، يضم نحو 16مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت به 165 ألفًا و342 ناخبًا، وقسم ثان شرطة الفيوم، ويضم 8 مراكز انتخابية، بها 13 لجنة فرعية، ومقيد بها نحو 129 ألفًا و633 ناخبًا ،لهم حق التصويت، ومركز شرطة الفيوم، يضم 40 مركزًا انتخابيًا ، به 48 لجنة فرعية، ومقيم به نحو 330 ألفًا و554 ناخبًا، ومركز شرطة أبشواي، ويضم 36 مركزًا انتخابيًا، به نحو 36 لجنة فرعية، ومقيد به 246 ألفًا و480 ناخبًا.

ويضم المركز الانتخابي بمركز شرطة إطسا، نحو74 مركزًا انتخابيًا، وبه 80 لجنة فرعية، ومقيد به 423 ألفًا و901 ناخب، وفي مركز شرطة سنورس، نحو 25 مركزًا انتخابيًا، به 28 لجنة فرعية، ومقيد به 200 ألفًا و958 ناخبًا، وفي مركز شرطة سنهور القبلية، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، وبه 22 لجنة فرعية، ومقيم به 164 ألفًا و327 ناخبًا، وفي مركز شرطة طامية، نحو 31 مركزًا انتخابيًا، وبه 37 لجنة فرعية، ومقيد به 274 ألف و276 ناخبا، وفي مركز شرطة يوسف الصديق، نحو 17 مركزًا انتخابيا، وبه 17 لجنة فرعية، ومقيد به 73 ألفًا و459 ناخبا، وفي مركز شرطة الشواشنة، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ومقيد به 138 ألفًا و245 ناخبا.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت أمس الأحد في الفترة من 10 – 12ديسمبر الجاري، تخصيص أرقام0842168041ـ 0842168042، و 0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين .

وأشار المحافظً إلى أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت، في هذا الاستحقاق الهام، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مصر أمام جميع دول العالم.

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.



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