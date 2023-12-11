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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المرور على محصول بنجر السكر| ننشر أهم أنشطة معهد أمراض النباتات خلال نوفمبر

صدى البلد

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر نوفمبر 2023؛ حيث د محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتي:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:
• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس – الطماطم – الفلفل – الباذنجان - الخيار- الكوسة – البسلة - الفاصوليا- الكرنب( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.


• تم المرور علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف-الشرقية – الغربيه –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-البحيرة) وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-
ندوات إرشادية:

• عدد 18ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة
• حضور اللجنة الإشرافية لمتابعة محصول الفراولة والنظر فى مشاكل المزارعين وحلها وذلك بالعاصمة الإدارية.
• حضور ندوة عبر الإنترنت بعنوان " تحليل التباين وتصميم التجارب الشاملة                                  
• إلقاء محاضرة بعنوان " كيفية التعرف على الإصابة المرضية فى الحقل وطرق أخذ العينة وخطوات عزل المسبب المرضى " لطلبة جامعة الأزهر بقسم بحوث أمراض نباتات الزينة والطبية والعطرية.


• حضور ندوة أون لاين مع علماء النبات البيولوجية فى المجتمع الأمريكى بعنوان " التعرف على أنواع جديدة من الأبحاث ".


• حضور محاضرة بعنوان " دور الطفرات فى مجال تربية الفاكهة " وذلك بمعهد البساتين
• حضور محاضرة علمية أونلاين بعنوان: " 
• حضور ندوة أولاين بعنوان " النشر الدولى " بأكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة .
• إلقاء محاضرة بعنوان " أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمركز التدريب التابع للإصلاح الزراعى بالمعمورة – محافظة الأسكندرية.
• إلقاء محاضرة بعنوان " طرق إنبات بذور نخيل الزينة كأحد معوقات نجاح زراعة نخيل الزينة.
• إلقاء محاضرة " بعنوان أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة " بمركز تدريب الإصلاح الزراعى – بالمعمورة بمحافظة الأسكندرية.


• حضور محاضرة بعنوان " الاتجاهات الحديثة لتطبيقات البيوشار فى مجال الزراعة " وذلك بقاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالأسكندرية.
دورات تدريبية:
• حضور دورة تدريبية بعنوان " تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج SPSS بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الأحصائى
• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية زراعة أسيوط – جامعة الأزهر 
• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية الزراعة – جامعة القاهرة 
• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " أمراض نخيل البلح وطرق مكافحتها " بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
• تدريب عدد (30) طالب من  " مودرن أكاديمى  " بأقسام المعهد المختلفة 
• حضور دورة تدريبية بعنوان " القيمة الغذائية وجودة بعض الزيوت ومدى تأثرها بالعمليات التصنعية المختلفة " نظمها فرع معهد تكنولوجيا الأغذية قاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالصبحية– بالاسكندرية.
• تدريب عدد من (20) طالب من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس على كيفية فصل والتعرف على أجناس النيماتودا المختلفة وأعراضها على المجموع الخضرى
• حضور دورة تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بعنوان " تحسين إنتاج أشجار الموالح "
ثالثااً: النشاط البحثي:-
• حضور برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة بنى سويف 
• حضور فاعليات الورشة العلمية الدولية بعنوان " تطبيقات الذكاء الأصطناعى فى البحث العلمى " التى نظمتها بوابة الأحداث العلمية – ماليزيا ضمن البرنامج المعرفى الثانى عبر منصة زوم 
• حضور ورشة عمل بعنوان " تصميم المواقع على أرض الواقع " التى تنظمها الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف 
• حضور فعاليات الموسم الثقافى " جودة الموالح المصرية وفرص التصدير و أهم المحاور من أجل تصدير جيد بمحطة بحوث وقاية النباتات بالصبحية – الأسكندرية

براءة إختراع:

تم منح دكتور/ محمد الشارونى براءة اختراع رقم (2) من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج مركب كيميائى ينتج لأول مرة وتخليق (7) من مشتقاته كيميائية الإنتاج.

الابحاث:
تم نشر عدد 8 بحوث

​سادسا: النشاط الإنتاجي​
1- تم فحص عدد (511) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (17) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3- الإشتراك فى أعمال (13) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
4- فحص عدد (5) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- شراء (9) كيلو ميكروهيزا من قسم الفطريات وحصر الامراض
6- تعريف عزلة بكتيريه من قسم البكتيريا
7- فحص عدد (22) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

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