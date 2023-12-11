المرور على محصول بنجر السكر| ننشر أهم أنشطة معهد أمراض النباتات خلال نوفمبر

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر نوفمبر 2023؛ حيث د محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتي:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس – الطماطم – الفلفل – الباذنجان - الخيار- الكوسة – البسلة - الفاصوليا- الكرنب( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.



• تم المرور علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف-الشرقية – الغربيه –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-البحيرة) وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

ندوات إرشادية:

• عدد 18ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة

• حضور اللجنة الإشرافية لمتابعة محصول الفراولة والنظر فى مشاكل المزارعين وحلها وذلك بالعاصمة الإدارية.

• حضور ندوة عبر الإنترنت بعنوان " تحليل التباين وتصميم التجارب الشاملة

• إلقاء محاضرة بعنوان " كيفية التعرف على الإصابة المرضية فى الحقل وطرق أخذ العينة وخطوات عزل المسبب المرضى " لطلبة جامعة الأزهر بقسم بحوث أمراض نباتات الزينة والطبية والعطرية.



• حضور ندوة أون لاين مع علماء النبات البيولوجية فى المجتمع الأمريكى بعنوان " التعرف على أنواع جديدة من الأبحاث ".



• حضور محاضرة بعنوان " دور الطفرات فى مجال تربية الفاكهة " وذلك بمعهد البساتين

• حضور محاضرة علمية أونلاين بعنوان: "

• حضور ندوة أولاين بعنوان " النشر الدولى " بأكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة .

• إلقاء محاضرة بعنوان " أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمركز التدريب التابع للإصلاح الزراعى بالمعمورة – محافظة الأسكندرية.

• إلقاء محاضرة بعنوان " طرق إنبات بذور نخيل الزينة كأحد معوقات نجاح زراعة نخيل الزينة.

• إلقاء محاضرة " بعنوان أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة " بمركز تدريب الإصلاح الزراعى – بالمعمورة بمحافظة الأسكندرية.



• حضور محاضرة بعنوان " الاتجاهات الحديثة لتطبيقات البيوشار فى مجال الزراعة " وذلك بقاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالأسكندرية.

دورات تدريبية:

• حضور دورة تدريبية بعنوان " تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج SPSS بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الأحصائى

• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية زراعة أسيوط – جامعة الأزهر

• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية الزراعة – جامعة القاهرة

• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " أمراض نخيل البلح وطرق مكافحتها " بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

• تدريب عدد (30) طالب من " مودرن أكاديمى " بأقسام المعهد المختلفة

• حضور دورة تدريبية بعنوان " القيمة الغذائية وجودة بعض الزيوت ومدى تأثرها بالعمليات التصنعية المختلفة " نظمها فرع معهد تكنولوجيا الأغذية قاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالصبحية– بالاسكندرية.

• تدريب عدد من (20) طالب من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس على كيفية فصل والتعرف على أجناس النيماتودا المختلفة وأعراضها على المجموع الخضرى

• حضور دورة تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بعنوان " تحسين إنتاج أشجار الموالح "

ثالثااً: النشاط البحثي:-

• حضور برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة بنى سويف

• حضور فاعليات الورشة العلمية الدولية بعنوان " تطبيقات الذكاء الأصطناعى فى البحث العلمى " التى نظمتها بوابة الأحداث العلمية – ماليزيا ضمن البرنامج المعرفى الثانى عبر منصة زوم

• حضور ورشة عمل بعنوان " تصميم المواقع على أرض الواقع " التى تنظمها الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف

• حضور فعاليات الموسم الثقافى " جودة الموالح المصرية وفرص التصدير و أهم المحاور من أجل تصدير جيد بمحطة بحوث وقاية النباتات بالصبحية – الأسكندرية

براءة إختراع:

تم منح دكتور/ محمد الشارونى براءة اختراع رقم (2) من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج مركب كيميائى ينتج لأول مرة وتخليق (7) من مشتقاته كيميائية الإنتاج.

الابحاث:

تم نشر عدد 8 بحوث

​سادسا: النشاط الإنتاجي​

1- تم فحص عدد (511) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد (17) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (13) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (5) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- شراء (9) كيلو ميكروهيزا من قسم الفطريات وحصر الامراض

6- تعريف عزلة بكتيريه من قسم البكتيريا

7- فحص عدد (22) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.