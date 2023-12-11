أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

تحوم الكثير من الأسرار حول مقبرة توت عنخ آمون، والتي يمكن أن تحتوي الغرفة السرية بها التي لم يتم اكتشافها بعد في قبر الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون، الإجابة على جثة نفرتيتي المفقودة.

اسرار الغرفة الغامضة بمقبرة توت عنخ امون

أظهرت عمليات مسح مقبرة توت عنخ امون في عام 2020 ممرًا مخفيًا وإمكانية وجود غرفتين جديدتين، وقد تكون إحداهما قبر الزعيم المصري المفقود، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

طرح عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز الفكرة لأول مرة في عام 2015، معتقدًا أنه قد تكون هناك غرف سرية في قبر أحد أشهر ملك في مصر القديمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.