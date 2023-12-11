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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. إقبال كبير من الناخبين على لجان التصويت الانتخابية بالمنيا

اليوم الثاني من الانتخابات
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا إقبالا كبيرا لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا، حيث توافد المواطنين منذ الصباح الباكر أمام اللجان والتي فتحت أبوابها أمام الناخبين فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية التصويت ،وشهدت لجان القرى إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء اليوم الثاني. 

 

محافظ المنيا: أول أيام انتخابات الرئاسة 2024 مر بدون معوقات

أسقف شرق المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

وتقام الانتخابات الرئاسية في محافظة المنيا داخل ، 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألفا و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى)

وكان اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين فى كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة امتد في بعض اللجان الي بعد التاسعة مساء.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية انتهى بدون أية معوقات مشيدا بوعي الناخبين الذين توافدوا بكثافة أمام اللجان واظهروا الشكل الحضاري للمصريين ،وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

وقرر المحافظ، إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط يُسهم فى اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف القاضي ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم. 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. 

الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية بالمنيا
الانتخابات الرئاسية 2024 الصباح الباكر الشكل الحضاري المتابعة المستمرة الوحدات المحلية بدء عملية التصويت تلقي شكاوى واستفسارات توافد المواطنين غرفة العمليات الرئيسية محافظة المنيا

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