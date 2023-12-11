الاتحاد الأوروبي: المشهد جنوب غزة مظلم ولا توجد ملاجئ وأماكن آمنة

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن المشهد في جنوب غزة "مظلم" في ظل القصف الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين والذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا ونزوح السكان من القطاع.

وأضاف بوريل لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن القصف الإسرائيلي مستمر بكثافة غير عادية، لافتًا إلى أن الاحتلال يستخدم نفس التكتيكات أو ما هو أسوأ في الجنوب كما حدث في الشمال.

وأشار إلى أن الآلاف من سكان القطاع يدفعون نحو الحدود المصرية، مؤكدًا أن عدد الضحايا المدنيين في غزة مستمر في غزة والآفاق بالقطاع مظلمة.

وأكد أنه لم يعد هناك ملاجئ أو أماكن آمنة في القطاع، مشددًا على ضرورة منع تهجير سكان غزة من أراضيهم.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين اجتماعًا هو الأخير هذا العام، لبحث الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات بعد استئناف القتال في قطاع غزة، خاصة مع دعوات دول أوروبية بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس.