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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر عمليات البحث الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام

صدى البلد

 Google أطلقت اليوم قوائم المواضيع الأكثر بحثًا لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكشف القوائم السنوية عن كلمات البحث التي حققت نموًا ملموسًا خلال العام مقارنةً بالعام السابق.

 وتضم القوائم مواضيع مختلفة مثل الأخبار، والمنصات، والفعاليات، والأفلام، والمسلسلات، والمباريات الرياضية، والشخصيات التي بحث عنها الأفراد في مختلف الدول.

مصر: تصدرت قائمة الأخبار الأكثر بحثًا لهذا العام الحرب في فلسطين، تليها أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الزلزال الذي حدث في مصر وشعر به الأفراد في مختلف المناطق. أما عن قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا، فقد تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور القائمة، والممثلة جوري بكر، والإعلامي باسم يوسف فور مقابلته مع بيرس مورغان.

السعودية: بحث الأفراد في المملكة عن كرة القدم بسبب الفعاليات المتعددة التي حدثت خلال العام، وقد تصدرت المباراة التي جمعت الهلال السعودي وريال مدريد قائمة المباريات الأكثر بحثًا. أما عن قائمة الشخصيات، فقد كان لكرة القدم نصيب فيها بوجود لاعبين مثل ميتروفيتش وكريم بنزيما في أعلى القائمة. تصدرت قائمة الأخبار الأكثر رواجًا لهذا العام الحرب في فلسطين، كما ضمت القائمة انخفاض قيمة الروبية الباكستانية، ومرض بورغر. كما بحث الناس في المملكة عن المنصات المحلية وأبرزها أبشر، جدارات واعتماد وغيرها من المواقع.

الإمارات: في الإمارات، كان هناك اهتمام كبير بمباريات الكريكيت حيث تصدرت المباراة التي جمعت بين الهند وسيريلانكا القائمة. وكان للفعاليات المحلية نصيب في قائمة البحث لهذا العام حيث شملت الحدث السنوي جايتكس، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحدث الملاكمة UFC 294. كما استخدم الأفراد بحث Google لمتابعة ما يحدث في غزة، والكوارث الطبيعية التي حدثت في المنطقة من ضمنها الزلازل التي تأثر بها كل من المغرب، وسوريا، وتركيا.

 

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