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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«قطعنا شوطا كبيرا ومحتاجين نكمله».. رئيس نادي الزمالك يُدلي بصوته في أكتوبر

رئيس نادي الزمالك
رئيس نادي الزمالك

أدلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد مسعد في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر  في الانتخابات الرئاسية 2024.

رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته الانتخابي بأكتوبر

 

وقال رئيس نادي الزمالك عقب الإدلاء بصوته الانتخابي: «احنا قطعنا شوط كبير ومحتاجين نكمله وكلنا خلف الرئيس السيسي ندعمه واتمنى ان يكون هو الرئيس القادم لإكمال ما بدأه من تنمية واحنا فخورين بالقيادة السياسية وما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية».

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أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

 

بدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

فيما حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 حسين لبيب مدرسة الشهيد أحمد مسعد رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته الانتخابي بأكتوبر الهيئة الوطنية للانتخابات

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