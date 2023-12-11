عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب معبرين عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم.

ويحرص جميع منسوبي جامعة القاهرة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للانتخابات، وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية والهتافات الديمقراطية تحت شعار "إنزل شارك .. مصر هي الأهم".

txt

على أنغام "قالوا إيه علينا دولا" .. منتسبو جامعة القاهرة يشاركون بالانتخابات الرئاسية

txt

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

txt

"انزل شارك.. مصر هي الأهم".. جامعة القاهرة الأعلى حشدا في الانتخابات الرئاسية

ويوضح الإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم إعمال الدستور وإنفاذه.

ويؤكد مشهد المشاركة الفعالة والقوية لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية دورهم الفعال كسفراء لجامعة عريقة كجامعة العريقة لها دور وطني ومجتمعي فعال على مدار تاريخها، ويعكس الوعي القومي لمنسوبيها بأهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي، وقيمة الانتماء الوطني لديهم، كما يُعد شهادة حب وانتماء يقدمونها للوطن.

جامعة القاهرة جامعة القاهرة 

الانتخابات الرئاسية أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

على أنغام "قالوا إيه علينا دولا" .. منتسبو جامعة القاهرة يشاركون بالانتخابات الرئاسية

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

"انزل شارك.. مصر هي الأهم".. جامعة القاهرة الأعلى حشدا في الانتخابات الرئاسية

شاهد إقبال المواطنين خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

طفولة مبكرة القاهرة تنظم ندوات توعوية لحث منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أسنان القاهرة تدعو منتسبيها للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم

على أنغام تسلم الأيادي.. كبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات بالأميرية|صور

مظاهر الفرحة تسيطر على المواطنين أمام لجان مدرسة الأميرية الابتدائية

ترشيحاتنا

وفد مفوضية الإتحاد الأفريقي يتابع سير العملية الانتخابية بلجان مصر القديمة

أطباء بلا حدود: أطفال غزة بشهادتهم يفضلون الموت عن الحياة تحت الحرب

قيادات وزارة التضامن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

مصر ترحب بتجريم البرلمان الدنماركي التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية

المصريون يشيدون حضارة جديدة.. رئيس دينية الشيوخ : المشاركة بالانتخابات واجب وطني وشرعي

مهمة وطنية.. سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان الشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فخورة جداً بنسبة الإقبال.. نادية الجندي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ