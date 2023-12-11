رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: مشهد الحشود أمام اللجان فاق التوقعات

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الحشود أمام اللجان الانتخابية مشهد فاق التوقعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري لديه إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، وشعر أنه يرغب في الحفاظ على كيانه ومكتسبات ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذا الشعب يدرك جيدا كيفيو الحفاظ على مصر وقت الحرب بالسلاح ووقت السلم بالقلم.

وتابع أن الشعب المصري لديه وعي كبير للغاية، فنزول المواطنين للانتخابات دليل للعالم على أجمع على كلمة مصر، "مصر كلها نزلت زي 30 يونيو، وهي مظهر حضاري كبير للغاية على مرآى ومسمع من العالم وأمام أعين وكالات الأنباء العالمية".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.