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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لإتاحتها بمعرض الكتاب.. وزيرة الثقافة توجه بطباعة أعمال مسابقة المواهب الأدبية للشباب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بطباعة الأعمال الفائزة في الدورة السادسة لمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"، التي حملت اسم الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023، لتكون متاحة للجمهور خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المقرر انعقادها في يناير المُقبل. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن الاهتمام بإبداعات  ذوي المواهب في المجالات الثقافية والفنية، وإتاحة نتاج أعمالهم للجمهور بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يأتي دعمًا وتشجيعًا لهم لمواصلة العطاء، كما يُمثل تفعيلًا لأحد مستهدفات الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنمية وصقل قدرات النشء.

يُذكر أن الدورة السادسة من  مسابقة "المواهب الأدبية للشباب" ،نظمتها الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع بنك مصر، حيث تقدم لها ١١٧ متسابقًا، في كل فروعها، تم تصفيتهم إلى ٧٠ متسابقًا، وفحص الأعمال على يد لجان متخصصة في كل فرع،  وفاز بجوائزها ٢٤ متسابقًا، بمعدل ٥ فائزين من القاهرة، و ١٩ فائزًا مثلوا جميع المحافظات، وجاءت جوائزها كالتالي:

فرع الرواية: المركز الأول، بفرع الرواية "مريم العجمي" من محافظة الدقهلية، المركز الثاني، "نهاد صلاح معاطي" من محافظة القاهرة، المركز الثالث، مناصفة بين، "دينا رضوان محمد" من محافظة القاهرة، و"إسلام عشري" من محافظة دمياط.

فرع القصة القصيرة: المركز الأول، "فاطمة الشريف" من محافظة أسيوط، والمركز الثاني، مناصفة بين، "أحمد أبو دياب" من محافظة قنا، و"شروق إلهامي الحديدي" من محافظة الإسكندرية، المركز الثالث، مناصفة بين، "نورهان نشأت" من محافظة القاهرة، و"ماريا عزت عزيز" من محافظة بني سويف.

وفي شعر الفصحى حصل  "نور الدين نادر" من محافظة القاهرة، على المركز الأول، عن مجموعته الشعرية "سوق الوقت"، وفاز "طارق صقر" من محافظة الغربية، بجائزة الأول مكرر، عن مجموعته الشعرية "بلا أثر من غبار الطريق"، فيما فازت "شيرين مجدي"، من محافظة الغربية، بالمركز الثاني، عن مجموعتها "أغنية وراء النافذة"، وحصد "محمد غازي النجار"، من محافظة الإسكندرية، المركز الثالث، عن ديوان "وتخفي فى نفسك ما الشعر مبديه".

أما في فرع شعر العامية، ففاز "كريم علي محمود" من محافظة الإسكندرية، بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني، كل من "أحمد إبراهيم رياض" من محافظة البحيرة، و"محمد رفعت صبري" من محافظة قنا، و"أحمد محمد عبد العال" من محافظة سوهاج، و"ياسمين خيري" من محافظة الإسكندرية، و"علاء محمد أحمد بلبص" من محافظة الشرقية، والمركز الثالث، "خالد النسر" من محافظة القاهرة.

وفي فرع أدب الطفل، فاز "علي الجمال"، وفى فرع الدراسات النقدية، فاز "محمد السيد علي أحمد" من محافظة الشرقية، و"علاء عاطف عبد العال" من محافظة سوهاج، "إسلام فتحي عبد العال موسى" من محافظة سوهاج.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المواهب الأدبية للشباب الدكتور شاكر عبد الحميد معرض القاهرة الدولي للكتاب

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