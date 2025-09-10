ميدو: كفانا هجومًا على المدرب الوطني.. والبعض تمنّى هزيمة المنتخب

قال الإعلامي أحمد حسام "ميدو" إن المنتخب الوطني المصري نجح في العودة بنقطة ثمينة من مواجهة بوركينا فاسو، ليعزز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف ميدو، خلال تصريحاته ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية النهار: "منتخب مصر ظهر بشكل منظم أمام بوركينا فاسو، والتغييرات التي أجراها الجهاز الفني صنعت الفارق من حيث الفرص، رغم عدم تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة."

وتابع: "الروح كانت عالية بين لاعبي المنتخب، والجميع قدم أداءً جيدًا، فيما لعب اللاعبون الكبار دور القادة داخل الملعب."

وأكد ميدو: "كفانا الهجوم المستمر على المنتخب والمدرب الوطني، واختلاف الانتماءات يجب أن يوضع جانبًا في هذا التوقيت، فحالة الاحتقان على مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب فيما يحدث حاليًا."

وأشار إلى أن بعض الصفحات والأشخاص كانوا يتمنون خسارة المنتخب بسبب عدم مشاركة لاعبي أنديتهم المفضلة.

واختتم حديثه قائلًا: "محمد صلاح خرج راضيًا عن أدائه وقدم كل ما لديه، ومصطفى محمد رغم إهداره بعض الفرص، إلا أنه صنع فرصًا خطيرة منحتنا شكلًا هجوميًا أفضل."