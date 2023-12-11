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رئيس التحرير
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فن

حلمي عبد الباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمهندسين

صدى البلد

أدلي الفنان حلمي عبد الباقي بصوته فى الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الماضية، داخل لجنته الانتخابية بمنطقة المهندسين.

 الفنان حلمي عبد الباقي

ودعم الفنان حلمي عبد الباقي -وكيل أول نقابة المهن الموسيقية- الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة. 

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: أنا بدعم الرئيس السيسي لأنه بدأ مشوار الإنجازات مع مصر وضروري أن يستكمل مسيرته، وينقل مصر لمكانة أخرى». 

 

وأضاف حلمي عبد الباقي: «لازم الرئيس السيسي يكمل إنجازات لغاية ما يحط مصر في حتة تانية والحمد لله الراجل ده عمل حاجة يعني لو ما كانش موجود وخلصنا من الإخوان كان زماننا زي بلاد كتير متخربة». 

واختتم حلمي عبد الباقي: «أنا كمصري آه بدعم السيسي عشان يكمل إنجازاته، وصوتي ليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة». 

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 9376 مقرًا انتخابيًا، تضمنت 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشباب، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 ألف قاضٍ، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  التي انطلقت داخل مصر، الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وتم إنهاء كافة الاستعدادات في جميع اللجان الانتخابية، التي ستعقد في المدارس، البالغ عددها 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية، ويخوض الانتخابات 4 مرشحين، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.

حلمى عبد الباقى الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الفنان حلمى عبد الباقى آبا

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