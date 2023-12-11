فخورة جداً بنسبة الإقبال.. نادية الجندي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

نشرت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة لها أثناء إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

وعلقت ناية الجندي عبر صفحتها الرسمية قائلة: “فخورة جداً بالإقبال الشديد من المصريين.. على الانتخابات وهذه هى جينات الشعب المصرى.. عندما يستشعر بالخطر تجتمع قلوب الناس.. على قلب رجل واحد.. لمواجهة التحديات.. التى تحيط بهذا الوطن.. وربنا يحفظ مصر”.

حصلت الفنانة نادية الجندي، على تكريم من خاص إدارة مهرجان ضيافة في دبي، عن مجمل أعمالها الفنية في السينما والدراما التليفزيونية.

وحرصت نادية الجندي، على توجيه كلمة شكر للمسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة مهرجان ضيافة، وخاصة الشيخ محمد بن راشد لمساعدته أهل غزة وفلسطين.

وأدانت نادية الجندي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة وفلسطين وخاصة الأطفال، مؤكدة أن التاريخ سيشهد على حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، وأن الحق سينتصر.

نادية الجندى

وتصدرت الفنانة نادية الجندي ، التريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.

واعتادت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نادية الجندي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

