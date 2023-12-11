تضامنت مع إسرائيل.. 3 دول أوروبية تطالب اتحادها بفرض عقوبات على حماس وداعميها

وجهت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الإثنين، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بفرض عقوبات على حركة المقاومة الفلسطينية حماس وداعميها.

وبحسب وكالة "رويترز" الأمريكية، فقد بعث الرسالة وزراء خارجية الدول المذكورة إلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في مضمون الرسالة وفقا لـ"رويترز": "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد "حماس" وداعميها".

وأضافت: "التبني السريع لنظام العقوبات سيمكّننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد "حماس" وتضامننا مع إسرائيل".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرة أعضاء في حركة حماس والشبكة المالية التابعة لها في غزة، والسودان، وتركيا، والجزائر، وقطر.