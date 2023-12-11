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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري يشاركون في تسيير العملية الانتخابية بأسوان.. بالصور

صدى البلد

حرص عدد كبير من الشباب المتطوعون في جمعية الهلال الأحمر المصري على المشاركة في تسيير العملية الانتخابية بأسوان في اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية مصر 2024.

وظهر أمام اللجان الانتخابية في شوارع أسوان عدد من الشباب والفتيات يقدمون المساعدات للناخبين، لاتمام عملية التصويت كما ينبغي.

وقام عدد من الناخبين بالتردد علي مجموعة الهلال الاحمر لتلقي العلاجات المختلفة وتقديم الرعاية الصحية لهم .

وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

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