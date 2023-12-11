عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشباب تشارك بقوة بالانتخابات الرئاسية في طرة .. صور

مشاركة شبابية في
مشاركة شبابية في لجان طرة

يشارك الشباب بقوة على الإقبال في التصويت  باللجان الانتخابية في حي طرة، وذلك للحصول على حقهم في الانتخابات الرئاسية في مصر ، حيث يتوافدون بكثافة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم

تم الإرسال من Galaxy الخاص بي

٢٠٢٣١٢١١_١٦١٢١١
٢٠٢٣١٢١١_١٦١٢١١
الانتخابات الرئاسية الإنتخابات الرئاسية في مصر الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسي عبد الفتاح السيسي الرئاسة2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

التزام الجميع في راحة القضاة.. الهيئة الوطنية: نتابع عمليات غلق وفتح اللجان

قوم نادي على الصعيدي.. المواطنون يرقصون أمام إحدى اللجان الانتخابية

مشكلة إسرائيل الكبرى.. بيان عاجل من نتنياهو حول إمتلاك إيران أسلحة نووية

طوابير من السيدات للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالوايلي

بدون مكياج.. شاهد إطلالات الفنانات بالانتخابات الرئاسية تشعل السوشيال ميديا

فرنسا تدرس فرض عقوبات لمواجهة عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

مسيرات حاشدة .. طلاب جامعة حلوان يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ