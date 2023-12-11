تكريما لضحايا زلزال المغرب.. مباراة استعراضية لأساطير أفريقيا في مراكش

شارك بعض لاعبو كرة القدم الأكثر شهرة في أفريقيا، بما في ذلك المتوجون السابقون بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام، إلى نظرائهم المغاربة، من أجل إجراء مباراة استعراضية، أقيمت تكريما للذين فقدوا حياتهم خلال الزلزال المأساوي، في شهر سبتمبر 2023.

أثر الزلزال إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمراكش، المكان الذي سيستضيف حفل توزيع جوائز الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف" 2023، ليلة الاثنين 11 ديسمبر.

بعد ظهر يوم الأحد، انضم أساطير كرة القدم الأفريقية إلى أكثر من 100 طفل من مدينة مراكش وما جاورها، وعدد من مسئولي كرة القدم.

يوجد من بين الأساطير الأفارقة الذين شاركوا في المباراة، حاج ديوف (السنغال) صامويل إيتو (الكاميرون) ومانويل جوزي لويس بوكواني (موزمبيق) إيمانويل أديبايور (توجو) جيريمي نجيتاب (الكاميرون) باسكال فيندونو (غينيا) هيريتا إلونغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) شارل كابوري (بوركينافاسو) توماس نكونو (الكاميرون) وعبيدي بيليه (غانا).

إيمانويل أمونيكي (نيجيريا)، أحمد حسن (مصر)، سياكا تييني (كوت ديفوار)، جوناثان بيترويبا (بوركينافاسو)، كالوشا بواليا (زامبيا)، خاليلو فاديجا (السنغال)، باتريك مبووما (الكاميرون)، تيتي كامارا (غينيا)، سالومون كالو (كوت ديفوار)، سيفوي تشابالالا (جنوب إفريقيا)، أنتوني بافو (غانا) ومصطفى الحداوي (المغرب) .

ومن بين النجوم البارزات اللواتي شاركن في المباراة، توجد جايل إنجانامويت (الكاميرون)، ألبرتا ساكي (غانا) كليمنتين توري (كوت ديفوار)، أونومي إيبي (نيجيريا) وبيربيتوا نكوشا (نيجيريا).

زقال الأيقونة السنغالي، حاج ديوف، أفضل لاعب إفريقي مرتين 2001 و2002: "نحن أفريقيا واحدة وعندما يتألم بلد واحد، نجتمع معا لإظهار الدعم. يجب أن نكون معا خاصة في أوقات كهذه نريد أن نظهر للعائلات أننا نقف معهم، وأننا لن ننسى ما حدث أبدا نتأسف حقا لفقدانهم".

وأضاف قائد منتخب توجو السابق، إيمانويل أديبايور: "من المهم جدا أن نكون هنا من أجل شعب مراكش، وأن يعرفوا أننا معهم في هذا".

"رؤية أطفال مراكش الصغار في المدرجات بالملعب يعني الكثير بالنسبة لنا، لأننا نريد حقا أن نظهر لهم أننا نقف معهم. عندما كنت صغيرا، دعمني والداي في التعليم وبكل طريقة ممكنة، لذلك شعرت بألمهم وآمل أن يرحلوا بإلهام أننا معهم".

وضمت جايل إنجانامويت، أفضل لاعبة في إفريقيا عام 2015، صوتها لزملائها وقالت: "إنه لشرف كبير أن نعطي هذا الحب من قلوبنا. نريدهم أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم. كرة القدم قوية للغاية. إنها منصة يمكننا استخدامها لنقل هذه الرسالة القوية للغاية".

تم التقاط صور "سيلفي" في نهاية المباراة مع المشجعين الشباب، والأهم من ذلك وجود جو من الأمل والشعور بالثقة من الأصدقاء القدامى والمنافسين والجدد بشكل عام.

وقدم الأيقونة الكاميروني، باتريك مبوما، تحية مؤثرة في نهاية المباراة قائلا: "هذه مسألة تضامن لقد كان وقتا عصيبا حقا. من المهم أن نظهر أننا معهم بالروح. كرة القدم هي أداة يمكننا استخدامها لإظهار الدعم والتضامن، ومع هؤلاء اللاعبين النجوم في المدينة لبضعة أيام، فإن الرسالة واضحة. نحن مع شعب مراكش ".

أحرزت مراكش تقدما هائلا في رحلة التعافي، وسيكون حفل توزيع جوائز "كاف" 2023 في المدينة، مناسبة بالغة الأهمية لإظهار سبب كون كرة القدم هي اللعبة الجميلة، ولماذا تعتبر كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.