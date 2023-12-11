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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العاملون بشركة قناة السويس للأمن والحراسة يشاركون في الاستحقاق الرئاسي 2024

انتخابات 2024
انتخابات 2024

حرص العاملون بشركة قناة السويس للأمن والحراسة_ إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي 2024.

 

العمال يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان التصويت بمحافظة الإسماعيلية


وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شارك، أمس الاحد، في التصويت بالإنتخابات الرئاسية في ثاني أيام إجرائها داخل مصر والتي تستمر في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجارى.

وحث ربيع العاملين بالهيئة والمواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للاسهام في بناء وطنهم، جاء ذلك خلال تواجده بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

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