نقيب الأطباء يكشف ما يحتاجه القطاع الصحي من رئيس مصر القادم

قال أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الأطباء لديهم الكثير من الطلبات، وهناك عشم كبير في الفترة المقبلة في أمور عديدة حول أحوال الطب والأطباء.

حديث حول الانتخابات

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن النقابة قدمت ورقة بها ماذا تريد من الرئيس القادم، وهناك عشم في النجاح في هذا الأمر، منها سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتحسين أحوال الأطباء، وتحسين جهة العمل في المستشفيات.

وتابع، أن أطباء مصر نسبة هجرتهم تزيد كل فترة، ويجب أن يتم تحسين الأحوال حرصا على الأطباء، وتقديم خدمة طبية متميزة للأطباء ويجب اتخاذ إجراءات سريعة في المرحلة القادمة.

واستكمل، أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وحق دستوري، وكلما كانت المشاركة أكبر كلما كانت أكثر تعبيرا عن طلبات المواطنين.