الأعلى للقبائل العربية: إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين يؤكد الوعي السياسي الكبير للمصريين

علق الدكتور محسن داود, نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية لشئون الأحزاب السياسية, على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يعكس وعي المواطنين وحرصهم علي المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وهي رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم, كما انها تعكس وعي المصريين علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية وحرصهم في المشاركة على رسم مستقبل أفضل للوطن.

أوضح داود, أن المشهد الانتخابي شهد إقبالا كبيرا ومشاركة من المصريين خلال اليومين الاول والثاني من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح ما يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة في ممارسة العملية الديمقراطية, ويؤكد الولاء والانتماء للوطن الحبيب مصر, كما يؤكد وعي المصريين بما يحاك ضد وطنهم من تحديات ومخاطر .

وتوقع داود, أن يكون اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية أكثر مشاركة خاصة من الشباب وذلك لوعيهم السياسي الكبير وحرصهم على دعم بلادهم ليرى العالم كله كيف يمارس المصريين دورهم الديمقراطي والسياسي في اختيار رئيس بلادهم .