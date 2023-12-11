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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 في حالة خطيرة.. مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 27 جنديا أصيبوا بغزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استقبال 27 جنديا إسرائيليا مصابا 5 منهم في حالة خطيرة في 24 ساعة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن العدد الذي أعلنت عنه المستشفيات الإسرائيلية للمصابين من الجنود والضباط في الحرب هو 4591 وليس كما أعلن اليوم الجيش الإسرائيلي عنه وهو 1593 مصابًا.

أوضحت صحيفة “هآرتس”، أن “هناك فجوات واسعة وفرق كبير بين عدد الجنود المصابين الذي أعلنه الجيش اليوم وبين العدد الذي تعلنه المستشفيات الإسرائيلية”.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن حوالي 600 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر، مضيفًا أنه تم إنقاذهم من قطاع غزة في حوالي 300 عملية إجلاء بطائرات مروحية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي ما يقرب من 1600 جندي أصيبوا بجروح منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقًا للأرقام المنشورة.

مستشفى سوروكا إسرائيل الجيش الإسرائيلي

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