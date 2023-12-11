بعد الفيتو الأمريكي.. مفوض عام الأونروا في غزة: العالم تخلي عنا

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا "، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن موظفي الوكالة يشعرون "بالتخلي عنهم" بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد قرار للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال لازاريني في تصريحات لشبكة CNN، إنهم يشعرون "بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم"، لافتا إلى أن موظفي الوكالة ما زالوا لا يفهمون لماذا، بعد مقتل 17 ألف شخص، ونزوح جميع السكان تقريبا، لا نزال غير قادرين على الاتفاق على وقف إطلاق النار".

ووفقاً للازاريني، شعر موظفوه بالإحباط العميق وخيبة الأمل العميقة والغضب بعد فشل الأمم المتحدة في الموافقة على القرار.

وعلى جانب آخر، اعتبرت شبكة CNN الأمريكية، أن الولايات المتحدة وقفت أمام العالم في تصويتها بحق النقض الفيتو لمصلحة إسرائيل، كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب، وعدم موافقتها على وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة من جديد.

واعتبرت أن واشنطن تجاوزت العالم بتصويتها ضد وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني مدافعة عن حق الاحتلال في الإجهاز على حماس، رغم أن ذلك لا يتحقق على الأرض و لا يموت إلا المدنيون الأبرياء فقط.

وذكرت أن الضغط الشعبي في الولايات المتحدة صار شديدا لوقف الحرب التي باتت تكلفتها باهظة، حيث بدأت أصوات الأمريكيين تعلوا لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي تمول من أموال دافعي الضرائب الأمريكية، معتبرين أنه لا مبرر لدعم الاحتلال في ظل معاناة المواطن الأمريكي.