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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث بالشأن الأمريكي: الولايات المتحدة ترفض وقف الحرب في غزة لهذا السبب

صدى البلد

أكد ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن ما جاء في فيتو أمريكا أنها تتحجج باعتراضها على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن القرار لم يرصد هجمات حماس على إسرائيل، وهي لعبة دبلوماسية.

وأوضح "شرقاوي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أمريكا لا تريد إيقاف إطلاق النار وتريد استمرار إسرائيل في مهمتها، مشددًا على أن البيت الأبيض وضع نافذة من الوقت حتى نهاية العام، مؤكدًا أن الكثير من الأمريكيين يقولون أنه تم خداعهم من الإعلام الإسرائيلي.

ونوه بأن غزة لا تحتمل يوم من العدوان الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها تدعم إسرائيل إلى أقصى درجة ويعتبرون تل أبيب الولاية رقم 51 وليس شريك، إلى أن العالم يرى أن شعب غزة ليس شعبًا إرهابيًا كما كانت تصدر إسرائيل ويروا أن إسرائيل تريد أن تمحو فلسطين من على الأرض.

65% من الأمريكان يريدون وقف إطلاق النار

وأشار، إلى أن هناك استطلاع حديث للرأي كشف أن 65% من الشعب الأمريكي يريد وقف إطلاق النار في غزة، 24 عضو من مجلس النواب الأمريكي قدموا أوراق تطالب بوقف إطلاق النار، وهو تغير نوعي، مؤكدًا أن إسرائيل متحكمة في السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعات الضغط الإسرائيلية.

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