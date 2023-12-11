الأونروا: 1.3 مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 من منشآتنا في قطاع غزة

قالت وكالة غوث و التشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن : نحو 1.3 مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 من منشآتنا في قطاع غزة.

كان قد أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في غزة فورًا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض، محذرًا من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.

وقال لازاريني في كلمته بمنتدى الدوحة 2023 اليوم الأحد، إن سوء الوضع الإنساني في غزة يتجاوز أي شيء رأه في حياته، لافتًا إلى أن الوكالة على وشك الانهيار بالقطاع.