تعميق العمليات.. رئيس أركان جيش الاحتلال ومدير الشاباك في شوارع خان يونس

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، تقييما في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الإثنين، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال هجومه البري علي القطاع.

وفي مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال هاليفي: “نحن نعمل على تعميق العمليات في شمال قطاع غزة وجنوبه وتحت الأرض”، في إشارة إلى شبكة أنفاق حماس في القطاع.

بدوره، قال رئيس الشاباك، رونين بار، إنه “سعيد بلقاء كلا من منسقي [الشاباك] وجنود الجيش الإسرائيلي في شوارع خان يونس”.

وأضاف: “لا يمكن لأي قوة أن تقف في وجه هذا المزيج”.

أجرى هاليفي وبار تقييمًا مع رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 98 بجيش الاحتلال، دان جولدفوس، وقائد لواء القوات الخاصة العقيد عمر كوهين.