مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على المستوطنين

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيقترح على حكومات الاتحاد فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنعمل على اقتراح عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

يأتي ذلك فيما يستمر الحصار والحرب الوحشية على غزة، حيث زعم وزير الدفاع الصهيوني يؤاف جالانت ان “حربنا صعبة وعادلة من أجل حقنا في العيش بازدهار ونحن سننتصر فيها”.

وأضاف: نحن نحقق تقدما في القتال ونحاصر مواقع حماس في جباليا والشجاعية حيث توجد كتائب النخبة، سنفكك الكتائب التي تقاتلنا وهذا سيكون مصيرها بما فيها تلك التي تواجهنا في خانيونس.

وتابع "نشكر الولايات المتحدة شريكتنا الكبيرة في القيم والمصالح ونحن في حرب بين النور والظلام".

وذكر جالانت ان الحرب ستنتهي عندما نحقق أهدافنا.