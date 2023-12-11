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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف مشرف.. متحدث الوزراء: نسبة المشاركة في العملية الانتخابية حتى الآن 45%

رئيس الوزراء مصطفي
رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ أمس واليوم يؤكد بشكل كبيرعلى وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري وسيادة قرارهم في تحديد مستقبل بلادهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم وطنيا في وقت ملئ بالتحديات، مؤكدا ان هذا المشهد الانتخابي الذي تشهده مصر هو " عرس ديمقراطي " .


وقال الخشن  خلال مداخله هاتفية لبرنامج ،الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، أن المشاركة الانتخابية ومظاهر الاحتفال خارج اللجان يدل على وعي الشعب المصري.

 ترأس اليوم الدكتورمصطفي مدبولي اجتماع غرفة العمليات المركزية لمتابعة أنتظام سير العملية الأنتخابية

وأشار سامح الخشن، إلى :"ترأس اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع غرفة العمليات المركزية وقد تم التأكد من انتظام سير العملية الإنتخابية فقد تم التواصل مع المحافظين، لافتا إلى إقبال كثيف على جميع اللجان بالإضافة إلى انتظام سير العلمية الإنتخابية وجميع اللجان ملتزمة بتوثيق كل الاجراءات اللوجيسيتة والتنظيمية التى من شأنها سير العلمية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل الى وصول نسبة المشاركة في التصويت بالعملية الإنتخابية إلى ٤٥%

 وكشف متحدث الحكومة، مسار العملية الأنتخابية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل الى وصول نسبة المشاركة في التصويت بالعملية الإنتخابية إلى ٤٥%  وسوف يكتمل هذا المسار الديمقراطي.

مجلس الوزراء الاستحقاق الدستورى عرس ديمقراطي انتخابات الرئاسة لدكتور مصطفى مدبولي غرفة العمليات المركزية رئاسة مجلس الوزراء

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