متحدث الحكومة: تفقد رئيس الوزراء للمصانع لتأكيد اهتمام الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، في محافظة المنوفية؛ لتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء يستهدف إرسال رسائل تفيد باهتمام الدولة المصرية بالصناعة، والتأكيد على أنها على أجندة الدولة ".

وأضاف سامح الخشن: "رئيس الوزراء حريص على تفقد المصانع؛ لتشجيع القطاع الخاص والتأكيد على أن الدولة توفر كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتيسير على عمل المصانع والقطاع الخاص".

وأشار سامح الخشن، إلى أن: “تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، وهذا ينعكس على تقليل الفجوة الدولارية”.

ولفت سامح الخشن، إلى أن: “المصانع توفر العديد من فرص العمل للمواطنين، والمصانع التي تفقدها رئيس الوزراء، تعمل في مجالات مختلفة، ومنها الصناعات الغذائية والأدوات الكهربائية”.