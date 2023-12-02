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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية في مبادرة سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر

صدى البلد

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات سكنية في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر للمستفيدين بالمبادرة .


واستمع مدبولي لشرح حول المشروع من مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي حيث اكدت ان المشروع يتضمن ١٤٧ الف وحدة سكنية وان الانتهاء من ٩٠ الف وحدة لافتا ان في حجم الاستثمارت كبيرة كبيرة جدا.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و إبراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".
وجاءت أسماء الذين استلموا كالتالي :
سحر السيد 
محمد سامي 
نصيف سعيد 
عواطف سعد
مريم بدر 
سهي محمد 
ندي حسين 
مينا سمير 
احمد محمد 
حنان نجيب 
احمد محمد 
محمد هاني 
محمود محمد 
ناصر حسن
محمد سعد

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين حدائق أكتوبر

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رئيس الوزراء يتفقد ويسلم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق أكتوبر

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