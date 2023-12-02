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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قسطرة القلب ورعاية أطفال وبنك للدم.. مدبولي يوجه بسرعة تشغيل مستشفى طوخ المركزي

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والنائب أحمد بدوى

وجه الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للطب العلاجي، بسرعة إنهاء أعمال مستشفى طوخ المركزى الذى يخدم قرى المركز فضلا  عن حوادث الطريق الزراعى السريع باعتباره أحد المستشفيات الهامة. 

ووافق رئيس الوزراء على إضافة وإنشاء الخدمات الطبية المدونة بمذكرة النائب  أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب  ونائب دائرة طوخ وقها.

جاء ذلك استجابة لمطلب النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب  ونائب دائرة طوخ وقها والتى طالب فيها بسرعة تشغيل مستشفي طوخ المركزي  وضرورة إنشاء بنك الدم ، وعمل الدور الثاني من المبني قسم عناية مركزة للأطفال وزيادة أسرة الأقسام الداخلية للمستشفي حتي تستوعب كافة أعداد المرضي ولا يكون هناك إنتظار  لأي حالات مرضية وكذلك التأكيد علي إضافة وحدة قسطرة القلب والرنين المغناطيسي وذلك قبل تسليم المستشفى.

يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور  مصطفي مدبولي كان قد عقد اجتماعا بحضور  النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب  ونائب دائرة طوخ وقها، ضمن الإجتماعات الدورية مع روؤساء اللجان النوعية، وخلال الاجتماع  استجاب لما عرضه النائب، كما أشاد بجهود قطاعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطور الكبير الذي تذهده.

من جانبه أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان المستشفى الجديد سوف يحدث نقلة طبية كبيرة بالدائرة عقب الانتهاء من تأسيسه وتشغيله حيث يتضمن ثلاثة مبانى عملاقة لاول مرة من شانها ان تحدث نقلة نوعية لاهالى مدينة طوخ والقرى المجاورة.

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رئيس مجلس الوزراء مستشفي طوخ المركزي نائب دائرة طوخ وقها النائب أحمد بدوي وحدة قسطرة القلب والرنين المغناطيسي

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