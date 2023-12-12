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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

سنة مسنة تتصدر التريند
سنة مسنة تتصدر التريند

انتشرت مقاطع فيديو جديدة للسيدة صاحبة الفيديو الشهير “ حبيبي حبيبي حبيبي” والذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي خلال السنوات الماضية ، حين كانت المرأة تدعم الرئيس السيسي وتعبر عن حبها له بطريقتها الخاصة ، فأصبحت جملتها الشهيرة كوميك يستخدمه الشباب بكثرة .

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

 

 

نفس الشبه

 

وبعد فترة طويلة مرت على هذا الفيديو واختفاء تلك السيدة ، ظهرت اليوم في انتخابات الرئاسة 2024 وهي تدلي بصوتها في الانتخابات ، حيث تم تداول صورة شبيهة لها تماماً على مواقع التواصل الإجتماعي ووجه الشبه بينها وبين السيدة صاحبة الفيديو الشهير بنسبة كبيرة .

وظهرت السيدة وهي ترفع يديها الأثنتين أمام عدسات الكاميرات، بعدما قامت بالتصويت والإدلاء بصوتها ، ثم وضعت أصابعها العشرة في الحبر الأحمر الذي يستخدمه الناخبين بعد التصويت .

ولمتابعة المزيد حول السيدة المسنة صاحبة فيديو حبيبي حبيبي حبيبي .. تابع الفيديوجراف التالي:

حبيبي حبيبي حبيبي تدعم الرئيس السيسي جملتها الشهيرة كوميك نفس الشبه انتخابات الرئاسة 2024

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