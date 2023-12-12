احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

انتشرت مقاطع فيديو جديدة للسيدة صاحبة الفيديو الشهير “ حبيبي حبيبي حبيبي” والذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي خلال السنوات الماضية ، حين كانت المرأة تدعم الرئيس السيسي وتعبر عن حبها له بطريقتها الخاصة ، فأصبحت جملتها الشهيرة كوميك يستخدمه الشباب بكثرة .

نفس الشبه

وبعد فترة طويلة مرت على هذا الفيديو واختفاء تلك السيدة ، ظهرت اليوم في انتخابات الرئاسة 2024 وهي تدلي بصوتها في الانتخابات ، حيث تم تداول صورة شبيهة لها تماماً على مواقع التواصل الإجتماعي ووجه الشبه بينها وبين السيدة صاحبة الفيديو الشهير بنسبة كبيرة .

وظهرت السيدة وهي ترفع يديها الأثنتين أمام عدسات الكاميرات، بعدما قامت بالتصويت والإدلاء بصوتها ، ثم وضعت أصابعها العشرة في الحبر الأحمر الذي يستخدمه الناخبين بعد التصويت .

ولمتابعة المزيد حول السيدة المسنة صاحبة فيديو حبيبي حبيبي حبيبي .. تابع الفيديوجراف التالي: