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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

صدى البلد

منذ الساعات الأولى في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 .. تصدرت سيدة مسنة تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد ما قامت به في لجنتها الانتخابية وعقب خروجها من اللجنة . 

السيدة صاحبة الفيديو الشهير “ حبيبي حبيبي حبيبي” والذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي خلال السنوات الماضية ، حين كانت المرأة تدعم الرئيس السيسي وتعبر عن حبها له بطريقتها الخاصة ، فأصبحت جملتها الشهيرة كوميك يستخدمه الشباب بكثرة . 

وبعد فترة طويلة مرت على هذا الفيديو واختفاء تلك السيدة ، ظهرت اليوم في انتخابات الرئاسة 2024 وهي تدلي بصوتها في الانتخابات ، حيث تم تداول صورة شبيهة لها تماماً على مواقع التواصل الإجتماعي ووجه الشبه بينها وبين السيدة صاحبة الفيديو الشهير بنسبة كبيرة . 

وظهرت السيدة وهي ترفع يديها الأثنتين أمام عدسات الكاميرات، بعدما قامت بالتصويت والإدلاء بصوتها ، ثم وضعت أصابعها العشرة في الحبر الأحمر الذي يستخدمه الناخبين بعد التصويت .

السيدة المسنة المشهورة

 

السيدة المسنة أكدت على أهمية فكرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمعنى العميق لجملة صوتك أمانة ، ولكن بطريقتها الخاصة بعدما وضعت أصابعها العشرة في الحبر وكأنها تبعث برسالة خاصة لجموع المصريين . 

وبمجرد انتشار الصورة ، تصدرت تلك السيدة المسنة تريند مواقع السوشيال ميديا بعد الربط بينها وبين السيدة صاحبة فيديو “ حبيبي” رغم عدم التأكد من أنها نفس السيدة ، لكن رواد التواصل الإجتماعي تداولوا الصورة بشكل واسع مؤكدين انها نفس السيدة خاصة بعدما ظهرت بنفس الحركات وخفة الظل التي ظهرت بها في الفيديو الأول . 

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