شاب مشارك في الانتخابات الرئاسية: حريص علي النزول للمرور بالبلاد من هذه الفترة الصعبة..فيديو

قال الشاب محمد خالد أحد أبناء مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أنه حرص علي النزول للانتخابات الرئاسية للتصويت لصالح البلاد، ومن منطلق حبه لوطنه وخوفه عليه.

جاء ذلك خلال مشاركته في أحدي لجان مدينة شبين الكوم مدرسة الشهيد احمد السرسي حيث جاء بصحبة والده الذي ساعده في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الشاب محمد خالد، أننا نمر بمرحلة صعبة تحتاج إلي التكاتف والمرور الي مرحلة افضل حيث ان جميع الظروف المحيطة بالبلاد تحتاج إلي اختيار من يمثلنا.

وناشد الشاب محمد خالد، الجميع بالنزول للانتخابات الرئاسية والتصويت واختيار من يريدون من أجل مستقبل أفضل بالبلاد.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد شهدت اقبال في ثاني أيام التصويت في الانتخابات مصر 2024 في كافة مدن ومراكز المحافظة.

https://youtu.be/6eZdObVEoRI