رسوم جديدة على مستخدمي واتساب.. اعرف تفاصيل قرار جوجل الجديد

أعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير قد لا يلقى قبولاً من قبل عدد كبير من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على هواتف أندرويد، حيث ستتوقف الخدمة المجانية للنسخ الاحتياطي لبيانات دردشة واتساب خلال هذا الشهر.

وستبدأ جوجل في فرض رسوم جديدة على كل مستخدم يتخطى حد سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي توفرها جوجل، والتي تشمل Gmail وGoogle Photos والتطبيقات المختلفة، وفقًا لـ IT Voice.

وحذرت شركة جوجل جميع مستخدمي واتساب من هواتف أندرويد أنهم سيضطرون الدفع مع بدء تطبيق “الرسوم الجديدة” هذا الشهر، وإن عليهم التحقق من السعة التخزينية لديهم على حساب جوجل Google Drive.



ومن المقرر أن يتعين على مستخدمي واتساب WhatsApp الدفع مقابل تخطي حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتهم على واتساب.



وستبدأ شركة جوجل في احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على تطبيق واتساب ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت، وإذا تم تجاوز هذا الحد من قبل المستخدم فسيتعين عليه الدفع مقابل الحصول على سعة إضافية.