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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إثيوبي تعليقا على إقالته: آبي أحمد بربري يلعب بدم الإنسان

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، قرارا بإقالة وزير الدولة للسلام تايي دينديا، دون إبدأ أي أسباب.

وأوضحت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية، أن هذه الإقالة تأتي بعد تصريحات تاي دنديا التي أدلى بها وتنتقد الحكومة الإثيوبية التي يترأسها آبي أحمد.

يذكر أن الوزير الإثيوبي المقال، انتقد الحكومة الإثيوبية واتهمها بالتسبب في فشل محادثات السلام في دار السلام مع جيش تحرير الأورومو (OLA).

وفي منشور آخر على فيسبوك يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، انتقد تاي الحكومة لعدم السماح بمسيرة احتجاجية كان من المقرر خروجها في العاصمة أديس أبابا، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 95 شخصًا.

وقال الوزير الإثيوبي المقال تاي دينديا؛ إن رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه "بربري يلعب بدم الإنسان"، بعد إصدار الأخير قرار إقالته.

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