المبعوث الأممي لليبيا يكشف تفاصيل لقائه بالمشير خليفة حفتر

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقائه بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنه أجرى مشاورات حول مستجدات الوضع السياسي مع القائد المشير خليفة حفتر اتسمت بالعمق والصراحة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأضاف باتيلي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه اتفق مع حفتر على ضرورة معالجة القضايا كافة المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب، ونقل المبعوث الأممي عن حفتر "دعمه للجهود التي يبذلها"، حيث طرح "أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا".

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، والمشير خليفة حفتر، ورئيس "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة" عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.