عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأممي لليبيا يكشف تفاصيل لقائه بالمشير خليفة حفتر

عبدالله باتيلي
عبدالله باتيلي

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقائه بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنه أجرى مشاورات حول مستجدات الوضع السياسي مع القائد المشير خليفة حفتر اتسمت بالعمق والصراحة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأضاف باتيلي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه اتفق مع حفتر على ضرورة معالجة القضايا كافة المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب، ونقل المبعوث الأممي عن حفتر "دعمه للجهود التي يبذلها"، حيث طرح "أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا".

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، والمشير خليفة حفتر، ورئيس "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة" عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

لقاء حفتر وباتيلي المشير خليفة حفتر الجيش الليبي المبعوث الأممي لليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى: فخور بالعملية الانتخابية.. وأشكر الأجهزة المعنية على تنظيم سير عملية التصويت

البرلمان العربي: رصدنا إقبالا كثيفا من الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية 2024

وزير شئون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

القناصة منتشرة.. إصابة طبيب برصاصة في مستشفى العودة شمال غزة

الانتخابات الرئاسية.. عميد دار العلوم: الإقبال على صناديق الاقتراع أظهر معدن المصريين

هجوم إسرائيلي مكثف.. انفجارات عنيفة تهز شمال ووسط قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ