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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الانتخابات الرئاسية.. باحث أزهري: كن إيجابيا وشارك في كل ما يدعم الوطن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان فى أوقات الشدائد والجد، يُعرف مدى وفائه لوطنه أو أهله، مشيرًا إلى أن حب الوطن غريزة فطرية وقيمة دينية .

الانتخابات الرئاسية.. عميد دار العلوم: الإقبال على صناديق الاقتراع أظهر معدن المصريين

الدعوة للانتخابات.. عالم أزهري: واجب على كل مسلم وإعمالا لأمر الله "وتواصوا بالحق"

حب الوطن غريزة

وأوضح “ الحجار” في تصريح له ، اليوم الاثنين، أنه لابد أن يكون الإنسان إيجابيًا ويلبى نداء الوطن، لما لهم من قيم عظيمة وغريزة فى نفس الإنسان الذى اكتملت إنسانيته، منوهًا بأن للوطن قيم دينية.

وأضاف أن الإنسان السوى الوطن معجون فى فطرته، بل إن العلماء لما درسوا الطيور والحيوانات وجدوا أن الطير والحيوان يحن إلى وطنه سواء وكر أو عش، حتى الثعبان يحن إلى جحره.

وأشار إلى أن من لا يحن إلى وطنه يصبح إنسانا خارجا عن الفطرة السوية التى خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وعلى كل فرد فى الوطن أن يعبر عن محبته للوطن، فيعرف وفاء الرجل بحنينه إلى وطنه، ولابد أن يكون هذا الحنين جالبا لأفعال، يعنى الإنسان يسعى إلى البناء الحقيقى للوطن ويشارك فى كل ما يدعم الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

قال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم، إن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع فى ربوع مصر كلها، يعتبر رسالة قوية إلى الخارج، وأيضا إلى الداخل.

وأوضح " عبد المحسن" في تصريح له، اليوم الاثنين، أن المصريين متماسكون وملتفون حول وطنهم ويريدون الاستقرار والإنسانية، منوهًا بأنه يجب أن نورث أبناءنا ثقافة إرادة الحفاظ على الوطن ومراعاة حقوق الوطن.

وتابع: وأن يكون عندنا دولة قوية ثابتة، تستطيع الحفاظ على الكليات الخمس وهي الحفاظ على النفس والدين والعرض والوطن والمال والعقل، مشيرًا إلى أن جميع حدودنا مهددة ولدينا تحديات كثيرة، ونحن الوطن الوحيد المستقر الآن.

وأكد أن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، ووقت الجد يظهر معدنهم، لافتًا إلى أنه  ينبغي علينا أن نحافظ على الاستقرار، كما أنه واجب على كل مواطن يرجى منه النفع، أن يشارك فى هذا الاستحقاق العظيم.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وقال الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، عن الإقبال على الانتخابات الرئاسية الكبير وحرص الناخبين على التصويت، إن مصر كسرت أهداف الأعداء.

وأوضح “ الأبيدي” في تصريح له، اليوم الاثنين، أن  شعار "صوتك أمانة" هو شعار ملهم لكل مسلم حقيقي ويحث على عدم التخاذل، معلقًا على الإقبال الكبير والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بأنه كسر أهداف الأعداء.

وأضاف أن مصر وطن بنى على حضارة وتاريخ عميق وعريق، ومر بها الأنبياء وحفظها الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر، وكسرت على أبوابها أهداف كل الغاصبين وأعدائها على مر التاريخ.

وأشار إلى أن دور المصريين فى هذه المرحلة أن نعمر الدنيا بالدين، بعدما خربتها بعض الجماعات، منوهًا بأن هذا ما يجب أن نعلمه أن الدين يعمر ويبنى ولكن البعض اتخذه للهدم.

وتابع:  شوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه عن حِلْف الفضول وما يتضمنه من مكارم الشيم وعظيم الأخلاق من هذه الذكريات التي ملكت عليه قلبه، حتى أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة: ( لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحبّ أن لي به حمر النعم ).

التصويت بالانتخابات 

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان ،  في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ومنذ الصباح، تواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان ، حيث اشرفوا على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، للإدلاء بأصواتهم حيث تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء على أن تتخلله ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا. 

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