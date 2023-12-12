مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمجموعة مواطنين في إحدى سكك الحديد

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل والفزع لدى رواد السوشيال ميديا وذلك لتوثيقه لمجموعة كلاب تقوم بالهجوم بطريقة جنونية وذلك على بعض المتواجدين في السكك الحديدية ببريطانيا، وذلك بعدما فقدت إمرأة محاولة السيطرة عليهم، لينطلقوا كالوحوش.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد ظهرت المرأة وهي تحاول القيام بكبح كلبها الآخر بينما تقوم بالأتجاه نحو الرجل الذي بدأ الصرخ بشكل متكرر وذلك في محاولة لطلب المساعدة وذلك ليسقط على بعد مسافة قليلة من حافة الرصيف،

وقد تسبب مقطع الفيديو في الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا وذلك لتداوله قبل أيام من حظر الحكومة البريطانية على تربية أو بيع أو امتلاك الكلاب XL Bullys غير المرخصة لتسببها في مقتل الكثيرمن بريطانيين على يد الحيوانات خلال العام المضي