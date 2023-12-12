أول تعليق من بيرسي تاو على تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

علق بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وكتب بيرسي تاو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “شكرا لكم على التصويت، أشعر بالتواضع والسعادة لحصولي على الجائزة، شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق”.

بيرسي تاو أفضل لاعب داخل إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أمس الاثنين عن تتويج بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، بعد الأداء الذي قدمه الجنوب إفريقي مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، ويسعى لاستمرار مسيرته الرائعة مع البطولة المفضلة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بمواجهة بين المنظم، ممثلا في اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

اتحاد جدة

ويلتقى الأهلي، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر ، في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.