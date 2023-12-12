تعليق الدوري التركي.. رئيس نادي أنقرة يوجه لكمة عنيفة لحكم مباراة |فيديو

قام الاتحاد التركي لكرة القدم بتأجيل المباريات إلى أجل غير مسمى، في مسابقة الدوري بمختلف الدرجات في البلاد، بعد الهجوم العنيف على حكم مباراة نادي أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الإثنين، على أرض ملعب "إريامان" في أنقرة.

شهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي، تسجيل فريق الضيف، تشايكور ريزه سبور، لهدف التعديل في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.

بعد صافرة النهاية، ركض فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة غوجو، نحو الملعب ولكم الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه.

سقط الحكم على الأرض مباشرة بعد الضربة وتعرض للركل من قِبل شخصين على الأقل أثناء وجوده على الأرض، وفي نهاية المطاف، تم إحضار الحكم المرخص من قبل "فيفا" للوقوف على قدميه بمساعدة العديد من اللاعبين ورجال الأمن، ثم تم اقتياده في النهاية بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وتظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الحكم بعين يسرى منتفخة وبيده كيس من الثلج أثناء خروجه من الملعب، محاطاً برجال أمن يحملون دروع مكافحة الشغب، وبحسب قناة "TRT" تم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وقال الاتحاد التركي في بيان: "ندين بشدة الهجوم غير الإنساني والخسيس على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم".

وأضاف: "نحن نتابع عن كثب الحالة الصحية لخليل أوموت ميلر، ونتمنى الشفاء العاجل لحكمنا المرموق".

وأعلن الاتحاد التركي بعد ذلك أن مجلس الإدارة وافق على تأجيل المباريات إلى أجل غير مسمى في جميع الدرجات، موضّحاً أنه تم بدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن "الهجوم غير الإنساني".

وقال الاتحاد إن النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا الحكم خليل أوموت ميلر سيتم معاقبتهم بأشد العقوبات.

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتعليق.



في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" المعروف سابقا بتويتر، أن فاروق كوكا، الرئيس الذي اعتدى على الحكم، يتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف قوات الأمن، وقال يرلي كايا أيضاً إنه سيتم تنفيذ إجراءات احتجاز كوكا بعد علاجه، مضيفاً أنه تم بالفعل اعتقال شخصين آخرين.

وفقًا لـ CNN Turk، قال كوكا لقناة "Beyaz TV" إنه "أغمي عليه" ولا يتذكر أفعاله، موضحاً: "لقد أصيب عقلي بالجنون، وانقطع بصري، لا أتذكر ما فعلته".



وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الهجوم في بيان نُشر يوم الاثنين، قال أردوغان: "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مباراة أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأكمل أردوغان: "الرياضة تعني السلام والأخوة، الرياضة لا تتوافق مع العنف، لن نسمح أبداً بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

واعتذر نادي أنقرة غوجو عن هذه الواقعة، قائلاً: "نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن"، فيما قال نادي غلطة سراي، أحد أكبر الفرق في البلاد: "نشعر بحزن لا يوصف" على أثر ذلك.



ويحتل نادي أنقرة غوجو المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاثة مراكز عن منافسه تشايكور ريزه سبور، الذي يملك 22 نقطة هذا الموسم.

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